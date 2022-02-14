Також у "Суспільному" розповіли, чому сталася плутанина в прямому ефірі під час оголошення результатів Нацвідбору.

Україну можуть дискваліфікувати з Євробачення 2022. На тлі скандалу довкола переможниці Нацвідбору Аліни Паш, яку звинувачують у підробці довідки про поїздку в Крим, організатори Національного відбору на музичний конкурс зробили сумну заяву.

Про це йшлося на прес-конференції, яку дали представники "Суспільного".

Голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України Микола Чернотицький розповів, що Україні може загрожувати дискваліфікація з конкурсу. Про це він повідомив, відповідаючи на питання журналістів. Причина можливої дискваліфікації у скандалі, в якому можуть побачити заполітизованість.

"Якщо європейська мовна спілка знайде заполітизованість конкурсу, на жаль, може бути взагалі таке, що Україна не представлятиметься", - повідомив Чернотицький.

Також в "Суспільному" пояснили, чому виникла плутанина в прямому ефірі під час оголошення результатів Нацвідбору. За словами представників, це сталося через збій в роботі турнірної таблиці.

Окрім цього, організатори Нацвідбору звернулися до ЗМІ. У "Суспільному" просять "відповідально" віднестися до висвітлення інформації. Будь-яке слово чи рішення щодо Євробачення та участі у ньому України може бути розцінено як політизація.

Скандал на Нацвідборі на Євробачення: що відомо

12 лютого Аліна Паш перемогла у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022. Не обійшлося без скандалів. З'ясувалося, що співачку у 2019 році внесли в базу сайту "Миротворець". Причина полягала у тому, що співачка нібито незаконно відвідувала Крим.

Після цього Аліна Паш відреагувала на скандал навколо Євробачення. Вона надала докази того, що вона відвідувала окупований Крим законно, через український кордон. Але згодом співачку звинуватили у підробці довідки про поїздку в Крим. "Суспільне" вже відреагувало на цю заяву.