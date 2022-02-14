Переможниця Нацвідбору на Євробачення 2022 в Україні потрапила в Крим з Росії, а довідка від ДПСУ – підробка, стверджує активіст.

Активіст Сергій Стерненко стверджує, що українська співачка Аліна Паш підробила довідку від Державної прикордонної служби України про поїздку в захоплений Росією Крим у 2015 році. "Суспільне" вже відреагувало на звинувачення.

У довідці йдеться, що співачка у серпні 2015-го потрапила на півострів через адмінкордон у Херсонській області, але Стерненко, опираючись на власні джерела в ДПСУ та інших структурах, повідомив у Telegram, що артистка потрапила в Крим саме з території Росії.

За його даними, співачка спершу полетіла з Києва в Москву, а потім скористалася російськими авіалініями, щоб потрапити в Крим.

"…громадянка України Аліна Іванівна Паш 11.08.2015 рейсом Київ – Москва покинула територію України. Повернулась вона назад авіарейсом Домодєдово – Київ тільки 14.08.2015. У окупованому Криму вона перебувала 12.08.2015. Відповідно, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила в окупований Крим, порушивши правила перетину державного кордону України", – стверджує Стерненко.

Активіст додав, що у зв’язку з цим "Суспільне" зобов‘язане скасувати результати Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022.

"Суспільне" вже відреагувало на відомості, опубліковані Стерненком. Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити чи спростувати факт підробки довідки про візит Паш в Крим.

Участь Аліни Паш у Нацвідборі на Євробачення ледь не була зірвана після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про її незаконну поїздку в Крим. Артистка відкидала всі звинувачення.

Раніше "Суспільне" звернулося до ДПСУ, щоб дізнатися інформацію про візит Паш в Крим, але у відомстві відмовилися надавати дані, оскільки вони є конфіденційними.

Потім команда артистки надала довідку від ДПСУ, і завдяки документу Паш продовжила участь у відборі на Євробачення.

Нагадаємо, 12 лютого Паш перемогла у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022. Пізніше з'ясувалося, що співачку у 2019 році внесли в базу сайту "Миротворець", причина – незаконний в'їзд у Крим.

Проведення Євробачення 2022 заплановано в італійському місті Турин. У 2021-му перемогу здобув представник Італії – рок-гурт Maneskin. Півфінали конкурсу мають відбутися 10 та 12 травня, а фінал – 14 числа.

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