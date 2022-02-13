Співачка відповіла всім хейтерам, які проти її участі в конкурсі.

Українська співачка Аліна Паш перемогла в нацвідборі на Євробачення-2022, але не всім українцям це сподобалося. У мережі розгорівся скандал через участь Аліни в конкурсі, бо в 2015 році вона відвідувала окупований Крим і навіть внесена в базу "Миротворця".

Дівчина вирішила не мовчати і відреагувала на скандал навколо Євробачення. Вона сказала, що завжди була за Україну і є її частиною.

"Все те, що вирує зараз навколо Національного відбору, відкоментую так: "Ви мені не вороги, так само як і я вам. У такий час нам потрібно об'єднуватися, а не шукати в мені злу відьму. На всі питання, які турбували моїх земляків щодо виступів і подорожей в країну агресора, я вже відповіла в багатьох інтерв'ю. Не вірте жовтій пресі, що поширює про мене неправдиву інформацію. Я про Україну, я за Україну, я - частина України", - написала Паш.

Також Аліна подякувала тим, хто проголосував за неї. Саме завдяки балам глядачів і суддів нацвідбору співачка отримала право на участь у конкурсі, який пройде в Турині.

"Мені не змінити минуле, але я хочу вплинути на майбутнє. Мені хочеться сказати всьому світу про нас, про те, що ми багато століть є фронтиром, стіною і вартовими Європи і світу. Що ми однією рукою сіємо, будуємо і ростимо покоління, а іншою - захищаємо", - додала Аліна.

Нагадаємо, раніше Аліна Паш в інтерв'ю УНІАН розповіла, чому, на її думку, українці обрали саме її представляти нашу країну на Євробаченні-2022, в чому основний посил її пісні "Тіні забутих предків" і про конфлікти під час нацвідбору.

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