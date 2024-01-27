Що стало причиною - вона не розповіла.

Український продюсер Олена Мозгова рідко розповідає щось про своє особисте життя.

Однак зараз вона зважилася відкрити завісу, тому що їй надійшло повідомлення від підписниці з проханням дати пораду, як діяти в ситуації, якщо чоловік принижує жінку і піднімає на неї руку.

На своїй сторінці в Facebook Мозгова розповіла, що теж колись перебувала в аб'юзивних стосунках, проте ім'я цього чоловіка вона не стала розкривати.

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"Хочу вам сказати, що жити з чоловіком, який вас принижує і б'є – не можна! Я прожила з таким чоловіком багато років і можу сказати, не відкладайте на завтра свій демарш! Біжіть і робіть нове життя, як би це не було важко", - порадила продюсер.

Варто відзначити, що Мозгова чотири рази була заміжня. Її першим чоловіком був хокеїст Валентин Олецький, другим - чоловік на ім'я Дмитро, третім - співак Олександр Пономарьов. Зараз Мозгова одружена з Девідом Аксельродом.

Нагадаємо, раніше Олександр Пономарьов згадав, як йому зраджувала екс-дружина Олена Мозгова.

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