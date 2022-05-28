У мережі "рознесли" Циганову за таку пропозицію.

Російська співачка і фанатка Путіна Вікторія Циганова запропонувала позбавити Аллу Пугачову громадянства за те, що вона засудила війну в Україні. Також вона зазначила, що Пугачова ніколи не прославляла Росію в своїх піснях.

"Алла Борисівна сказала: "Я поїхала відпочивати, до побачення, все". Так і залишайтеся там, сидіть. Я і мої глядачі, які були на концерті в День Перемоги, сказали, що Державна Дума повинна прийняти закон про позбавлення громадянства Росії цих людей. У них все одно подвійні громадянства - в більшості", - сказала Циганова в інтерв'ю "Царгороду".

При цьому користувачі мережі відзначили, що думка Циганової їх не цікавить, а Пугачова - це зірка широкого масштабу, людина, чиє слово досить вагоме не тільки в Росії.

"Циганова - це хто? А Пугачова - це мегалюдина, пережила всіх генсеків і всіх президентів Росії переживе", "Лизати ж*пу Путіну - це не означає славити Батьківщину", "П'янь", "Була дурепою, стала віруючою дурепою", - пишуть користувачі Twitter.

Нагадаємо, Пугачова має намір захищати Галкіна через війну в Україні, якщо в Росії на нього заведуть кримінальну справу.

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