Примадонна встала на захист свого чоловіка.

Російська зірка Алла Пугачова заявила про готовність захищати свого чоловіка Максима Галкіна, на якого в РФ можуть завести кримінальну справу через його антивоєнну позицію.

Про це розповів друг сім'ї, російський публіцист Марат Гельман в ефірі YouTube-шоу "І грянув Грем".

Він процитував слова Пугачової: "Якщо на Максима заведуть справу, тоді я почну говорити і вже не зупинюся".

Також він додав, що хоч Пугачова поки і мовчить про війну в Україні, вона все ж підтримує українців. Крім того, Гельман зазначив, що Пугачова вважає розв'язану Путіним війну божевіллям, але боротися з його режимом поки не готова.

Відзначимо, в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алла Пугачова разом з Максимом Галкіним і дітьми поїхала в Ізраїль. Звідти шоумен веде інформаційну війну і розповідає правду про війну в Україні.

За таку жорстку антивоєнну позицію його вже "заборонили" в РФ. Галкіна звільнили з" Першого каналу", де він пропрацював шість років. А також скасували всі його концерти. Крім того, в Росії на нього хочуть завести кримінальну справу.

Зараз він перебуває в Ізраїлі, і вже анонсував ряд концертів, а частину виручених грошей перерахує на допомогу українським біженцям.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін перервав мовчання і показав, як його змінила війна.

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