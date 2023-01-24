За словами захисниці, ця ситуація її загартувала, тепер її "пробити" на емоції набагато складніше.

Український парамедик Катерина Поліщук, більш відома як "Пташка" з Азовсталі, згадала щемливу розмову з маленькою дитиною, на очах якої її маму розірвало снарядом на шматки.

В інтерв'ю "Ходять чутки" Поліщук поділилася подробицями події. За її словами, одного разу принесли поранену дитину тільки після операції на нозі. І поки тітка маленької дитини ненадовго відійшла, вона почала приходити до тями після наркозу.

Побачивши "Пташку", дитина злякалася і почала плакати. Тому парамедику довелося її заспокоювати.

"Я кажу: "Не хвилюйся. Я українська військова. Ми вас захистимо. Ми ніколи вас не залишимо, ми вам допоможемо". Дитина 12-ти років, яка каже: "Де моя мама?", я її заспокоюю словами, що все буде добре. А вона мені каже: "Для чого вони сюди прийшли? Для чого вони нас вбивають? Будь ласка, врятуйте нас. Ми не хочемо, щоб вони тут були". Почувши це від дитини, як можна сказати, що ситуація неоднозначна?",- сказала Поліщук.

За словами парамедика, звикнути до смертей і втрат неможливо. Повернувшись з полону, вона продовжує боротися за нашу незалежність і свободу.

Нагадаємо, раніше "Пташка" з "Азовсталі" розповіла, як втратила нареченого на війні.

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