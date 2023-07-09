Колишні співробітники Примадонни розкрили її плани.

Відома співачка Алла Пугачова, яка виїхала з РФ на тлі повномасштабної війни в Україні, залишає Ізраїль. Там вона понад рік мешкала разом зі своїм чоловіком Максим Галкіним і дітьми - Лізою і Гаррі.

Як повідомляють росЗМІ, Пугачова вирішила відправитися на канікули до Юрмали. Співачка традиційно проводить частину літа в Латвії, через проблеми з серцем вона погано переносить спеку, а тому обирає країну з більш м'яким кліматом.

Екс-співробітники співачки стверджують, що Пугачова вже орендувала будинок у Юрмалі. Їй нібито навіть надали знижку. Вилітати з Ізраїлю родина Примадонни буде вже скоро, в липні у дітей співачки почалися канікули, а її чоловік робить невелику паузу в гастролях. За даними колишніх колег зірки, які анонімно діляться інформацією з виданнями країни-агресорки, також Пугачова відвідає фестиваль "Рандеву". Його організувала Лайма Вайкуле.

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Примадонна і Галкін нібито не будуть ділитися планами з фанатами. Вони можуть приховувати переліт до Юрмали, щоб убезпечити себе від настирливих шанувальників. За даними росЗМІ, Пугачова може оголосити про те, що вже прибула до Латвії, але зробить це не одразу.

Чому Пугачова виїхала з РФ

На початку повномасштабної війни РФ проти України Пугачова не стала відкрито говорити про те, яка у неї позиція. Однак її чоловік почав засуджувати путінський режим. Незабаром Примадонна виїхала з РФ з чоловіком і дітьми. Галкіна визнали "іноагентом", а він продовжив жартувати про путіністів і кремлівський режим.

Нещодавно Вайкуле розкрила позицію Пугачової щодо війни. Співачка зазначила, що Примадонна поділяє її думку. Як відомо, Вайкуле відкрито засуджує війну і виступає проти путінської агресії.

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