Поки Галкін у від'їзді, Пугачова і діти за ним сумують.

Російська співачка Алла Пугачова присвятила відео своєму чоловікові Максиму Галкіну, який сумує за нею і дітьми, поки знаходиться у від'їзді.

Відомо, що Галкін поїхав в Таллін, де у нього повинен відбутися концерт. Частину виручених грошей він направить на допомогу українським біженцям.

А в цей час Примадонна з двійнятами Лізою і Гаррі вирішила прогулятися по набережній. Вони записали главі сімейства миле відео, щоб він не переживав за них.

"Коли тато у від'їзді, він переживає за нас. Де ми? Як ми там? Не хвилюйся, коханий, у нас все добре", - підписала відео Алла Борисівна.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін показав Аллу Пугачову 20 років тому на романтичному знімку з особистого архіву.

"Років 20 цій фотографії, її зробив відомий литовський фотограф (ім'я зараз випало з голови – вибачте). Ось так він нас побачив. На пару днів від'їхав, а вже сумую", – підписав Галкін фото.

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