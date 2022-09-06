Актор підтримує війну проти України.

Російський актор Іван Охлобистін, який разом з дружиною планував їхати в Україну воювати за Росію, відвідав окупований Донецьк.

На вулицях "ДНР" він засвітився у військовому одязі. Актор, який підтримав війну проти нашої країни, фотографувався з окупантами і навіть проїхався в місцевому тролейбусі.

"Іван Іванович приїхав. Охлобистін завжди підтримував нашу боротьбу. З самого початку. Він для Донбасу свій, на відміну від багатьох інших мімікруючих. Він частина нашого відкритого російського космосу", - пишуть пропагандистські Telegram-канали.

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Зазначимо, раніше письменник Олександр Ніконов розповів, що Охлобистін подзвонив йому в стані алкогольного сп'яніння і заявив, що буде воювати проти України. Скандальний актор вірить в те, що Росія переможе в цій війні.

Крім того, Охлобистін зазначив, що з ним на фронт їде його 50-річна дружина. Але перед тим, як відправитися на війну, він зробить стоматологічну операцію. За його словами, його на війні якщо і не вб'ють, то можуть покалічити, тому йому потрібні здорові зуби, щоб хоч жувати самостійно.

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