Скандальний артист звернувся до шанувальників, пояснивши свій вчинок.

Філіп Кіркоров, який отримав хвилю хейту через те, що танцював на конструкції у вигляді хреста на своєму ювілейному концерті, вибачився перед аудиторією. Пояснення він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Артист-путініст у своїх вибаченнях намагався виправдати свій вчинок пам'яттю про маму.

"Я не міг навіть припустити, що когось зачепив би, і вже тим більше свідомо не планував образити чиїхось почуттів своїм номером "Марія Магдалена", який увійшов до програми мого ювілею в Кремлівському палаці і концертному залі "Жовтневий". Я рідко говорю про це, але ця пісня присвячена моїй мамі. День її відходу з життя по трагічній випадковості збігається з моїм днем народження. Тому цю пісню було важливо включити в програму, важливо для мене і для моєї сім'ї, мого батька і моїх дітей", - написав Кіркоров.

Артист сказав, що нібито не вкладав в режисуру номера ніякого злого умислу, адже він сам є вірянином, тому для нього "вкрай важливі і шановані релігійні святині".

"Тому, якщо я зачепив чиїсь почуття, приношу свої щирі вибачення!",- резюмував Кіркоров.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що Кіркорова викличуть на допит до Генпрокуратури після скандального танцю на хресті. За даними росЗМІ, на нього нібито написав заяву священнослужитель.

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