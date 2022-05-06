Шоу на честь ювілею артиста не обійшлося без скандалу.

Російський артист Філіп Кіркоров оскандалився під час свого концерту на честь 55-річчя. Під час виступу він заліз на конструкцію у вигляді хреста під час виконання пісні "Марія Магдалена". У РФ такий вчинок обурив вірян. Один зі священнослужителів звернувся до Генпрокуратури, пишуть росЗМІ.

Незадоволений таким вчинком Кіркорова, священник назвав артиста "людиною-павичем, що живе у світі гламуру і відірваності від реальності". Тепер Кіркорова запросять на допит до Генпрокуратури.

Один з російських адвокатів заявив, що проти Кіркорова можуть відкрити справу за ч.2 ст. 5.26 КоАП "Умисне публічне паплюження предметів релігійного шанування". Покарання за цією статтею - штраф від тридцяти до п'ятдесяти тисяч рублів або обов'язкові роботи на строк до 120 годин.

Нагадаємо, Корольова відірвалася на ювілеї Кіркорова, поки в Україні йде війна.

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