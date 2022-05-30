Музикант спочатку висловився проти війни, а потім виступав на концертах з символікою "Z" в Росії.

Російський співак Сергій Лазарєв відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну виступив проти війни, проте потім відмовився від своїх слів і видалив всі пости. Зараз він вирішив все ж визначитися зі своєю політичною позицією і озвучити її в коментарі росСМИ.

Зокрема, Лазарєв вирішив публічно довести, що підтримує путінський уряд і вбивчу політику Кремля. Для цього він приїхав в село Топорково в Сергієво-Посадському районі, де розмістили українських дітей.

"Я завжди намагався допомагати людям у міру своїх можливостей, тому ця акція – не разова. З моїми фан-клубами ми допомагаємо дітям по всій країні, я це роблю просто тому, що по-іншому не можу. І дітей своїх вчу тому, що треба допомагати іншим, і що добро завжди перемагає зло", - поділився артист.

Нагадаємо, раніше Сергій Лазарєв через критику відхрестився від слів на підтримку України.

Також УНІАН писав, що Сергій Лазарєв осоромитися з номером для Євробачення.

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