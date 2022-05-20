У Росії розгорнули справжнє цькування проти Алли Борисівни і Галкіна.

Близько трьох місяців тому Алла Пугачова і Максим Галкін зі своїми дітьми вирушили до Ізраїлю. Від'їзд був пов'язаний з тим, що Росія повномасштабно вторглася в Україну і розв'язала війну. Після відкритого засудження Галкіним російської агресії, проти зоряної сім'ї розгорнули цькування в пропагандистських російських ЗМІ. Путініст Григорій Лепс несподівано висловив свою підтримку на адресу Примадонни.

"Навіщо відразу ставити ярлики? Пугачова - велика артистка. Може, просто людина відпочиває. Від неї не було ніяких заяв в ту чи іншу сторону. Люди повернуться на батьківщину, будуть працювати і будуть працювати добре", - припустив артист в ході однієї зі своїх прес-конференцій.

Артист-путініст уточнив, що засуджує позицію Максима Галкіна, який заявив, що це Росія винна у війні в Україні.

Зазначимо, ще одна пропагандистська зірка Бабкіна невтішно висловилася на адресу Пугачової. Бабкіна незадоволена тим, що Примадонна покинула Росію, "де заробляла шалені гроші".

Нагадаємо, телеведуча Марія Єфросиніна поділилася подробицями розмови з Галкіним. За її словами, сімейного "замку" у Максима вже немає, а правоохоронні органи готують проти пародиста кримінальну справу.

Також УНІАН писав, що Лепс раптово розхвалив Кароль після її слів про "їжу для черв'яків".

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