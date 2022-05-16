Артист-путініст відповів співачці на її закиди.

Російський артист Григорій Лепс відповів українській співачці Тіні Кароль після її слів, що він буде "їжею для черв'яків" в Україні після концерту на Донбасі для підтримки окупантів.

Так, Григорій Лепс, який підтримує путінський режим, в інтерв'ю російському пропагандистові Володимиру Соловйову розповів, що після концерту на Донбасі його атакували хейтери і українські артисти. До прикладу він навів Тіну Кароль, яка одна з перших висловила своє невдоволення.

"Тіна Кароль там написала, що я буду годувати черв'яків. Вона - блискуча співачка, чудова артистка, красива дівчина. Ну, рано чи пізно ми будемо годувати черв'яків", - сказав Лепс.

Він додав, що кожен проживає своє життя так, як хоче. Він вирішив прожити її саме так, зі своєю сім'єю і на своїй Батьківщині.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль різко звернулася до путініста Лепса. За словами Кароль, вона вже давно зрозуміла, що за людина Лепс. І вона рада, що багато років тому відмовилася від нього в ролі продюсера.

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