Співачка "наїхала" на Пугачову через її від'їзд за кордон.

Російська співачка Надія Бабкіна висловилася на адресу Алли Пугачової, яка разом з родиною виїхала з Росії до Ізраїлю на початку війни в Україні.

Бабкіна незадоволена тим, що Примадонна покинула Росію, "де заробляла шалені гроші".

"Я не знаю, як можна, отримавши від країни, в якій ти народився, виховувався, заробляв шалені гроші, потім взяти і плюнути з-за кордону. Так не повинно бути. Тоді починаєш міркувати, як це формувалося. Що попереду, одні гроші, чи що?... Це ж так дрібно", - сказала Бабкіна в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін поїхали в Ізраїль після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Шоумен всіляко критикує злочинний режим фюрера Путіна і засуджує війну. Сама Пугачова поки мовчить про війну. Нещодавно вона сказала, що влітку вони повернуться до Росії, оскільки їхні діти підуть в школу.

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