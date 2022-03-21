Український репер T-Fest, який кілька років жив і працював в Росії, розірвав контракт з лейблом Gazgolder і покинув РФ.
У своєму Instagram він звернувся до шанувальників і закликав не засмучуватися через скасовані в РФ концерти, а краще росіянам звернути увагу на наслідки "рятувальної" операції Володимира Путіна в Харкові.
"Якщо все ж у когось із доходяг залишиться питання, чому всі заходи скасовані - подивіться на Харків. Там теж концерт повинен був бути", - сказав артист.
Також T-Fest зазначив, що він - українець, тому завжди буде підтримувати Україну.
"Я - українець. Яка може бути моя позиція? Я За Україну. У нас йде війна. Кожен день ракети х*ярять по мирних людях", - написав репер.
Крім того, артист подякував усім українським військовим та волонтерам, які допомагають стримувати агресію окупантів.