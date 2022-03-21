Репер T-Fest народився в Чернівцях і підтримує Україну.

Український репер T-Fest, який кілька років жив і працював в Росії, розірвав контракт з лейблом Gazgolder і покинув РФ.

У своєму Instagram він звернувся до шанувальників і закликав не засмучуватися через скасовані в РФ концерти, а краще росіянам звернути увагу на наслідки "рятувальної" операції Володимира Путіна в Харкові.

"Якщо все ж у когось із доходяг залишиться питання, чому всі заходи скасовані - подивіться на Харків. Там теж концерт повинен був бути", - сказав артист.

Також T-Fest зазначив, що він - українець, тому завжди буде підтримувати Україну.

"Я - українець. Яка може бути моя позиція? Я За Україну. У нас йде війна. Кожен день ракети х*ярять по мирних людях", - написав репер.

Крім того, артист подякував усім українським військовим та волонтерам, які допомагають стримувати агресію окупантів.

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