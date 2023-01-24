Раміна відвідала Бахмут / instagram.com/raminalalala

Українська блогерка та інтерв'юер Раміна Есхакзай показала відео з міста-фортеці Бахмута, де потрапила під артилерійський обстріл.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що дуже злякалася. А хлопці, які були разом з нею, більш спокійно відреагували, оскільки вже звикли працювати в таких умовах.

"Я вперше потрапила під артилерійський обстріл, злякалася. Хлопці-оператори вже не вперше працюють на таких напрямках, тому у них інша реакція. Якби поруч зі мною не було наших військових, я б не знаю, що робила! А Женя (коханий Раміни, - УНІАН) ще підколювати мене встигав", - написала дівчина.

Відео дня

Вона попросила шанувальників не переживати за неї, бо вона вже їде до Києва.

Реакція мережі на відео Раміни

  • "Боже, яка ти сильна жінка"
  • "Дякую, що не побоялася відвідати моє рідне місто"
  • "Ви - приклад для багатьох журналістів. Дякую за правду і щирість"
  • "Дякую, Раміна, що, незважаючи на страх, ти все одно йдеш і все показуєш"
  • "Мені навіть через екран телефону страшно за вас. Не робіть так більше"

Нагадаємо, раніше Раміна Эсхакзай перенесла операцію на обличчі.

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