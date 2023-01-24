Дівчина дуже злякалася. На щастя, вона була не одна.

Українська блогерка та інтерв'юер Раміна Есхакзай показала відео з міста-фортеці Бахмута, де потрапила під артилерійський обстріл.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що дуже злякалася. А хлопці, які були разом з нею, більш спокійно відреагували, оскільки вже звикли працювати в таких умовах.

"Я вперше потрапила під артилерійський обстріл, злякалася. Хлопці-оператори вже не вперше працюють на таких напрямках, тому у них інша реакція. Якби поруч зі мною не було наших військових, я б не знаю, що робила! А Женя (коханий Раміни, - УНІАН) ще підколювати мене встигав", - написала дівчина.

Відео дня

Вона попросила шанувальників не переживати за неї, бо вона вже їде до Києва.

Реакція мережі на відео Раміни

"Боже, яка ти сильна жінка"

"Дякую, що не побоялася відвідати моє рідне місто"

"Ви - приклад для багатьох журналістів. Дякую за правду і щирість"

"Дякую, Раміна, що, незважаючи на страх, ти все одно йдеш і все показуєш"

"Мені навіть через екран телефону страшно за вас. Не робіть так більше"

Нагадаємо, раніше Раміна Эсхакзай перенесла операцію на обличчі.

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