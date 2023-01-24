Українська блогерка та інтерв'юер Раміна Есхакзай показала відео з міста-фортеці Бахмута, де потрапила під артилерійський обстріл.
На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що дуже злякалася. А хлопці, які були разом з нею, більш спокійно відреагували, оскільки вже звикли працювати в таких умовах.
"Я вперше потрапила під артилерійський обстріл, злякалася. Хлопці-оператори вже не вперше працюють на таких напрямках, тому у них інша реакція. Якби поруч зі мною не було наших військових, я б не знаю, що робила! А Женя (коханий Раміни, - УНІАН) ще підколювати мене встигав", - написала дівчина.
Вона попросила шанувальників не переживати за неї, бо вона вже їде до Києва.
Реакція мережі на відео Раміни
- "Боже, яка ти сильна жінка"
- "Дякую, що не побоялася відвідати моє рідне місто"
- "Ви - приклад для багатьох журналістів. Дякую за правду і щирість"
- "Дякую, Раміна, що, незважаючи на страх, ти все одно йдеш і все показуєш"
- "Мені навіть через екран телефону страшно за вас. Не робіть так більше"
Нагадаємо, раніше Раміна Эсхакзай перенесла операцію на обличчі.