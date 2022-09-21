За її словами, це хірургічне втручання коштувало їй близько 40 тисяч гривень.

Відома українська блогерка та ведуча Раміна Есхакзай зробила септопластику - операцію з вирівнювання носової перегородки.

Цією новиною та світлиною з операції вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо простими словами, вирівняла носову перегородку, щоб гарно дихати. Також прибрали кісту. Я не змінювала форму носа. Ця операція задля того, щоб нормально дихати", - написала Раміна. Відео дня

За її словами, операцію робила в Києві, наразі почувається нормально.

"Стосовно ціни, разом з аналізами, таксі, ліками, в мене вийшло десь 40 тисяч гривень. Але в мене було 3 маніпуляції. Якщо тільки перегородка, це дешевше", - додала блогерка.

Раніше українська ведуча і автор YouTube-каналу "Ходять чутки" Раміна Есхакзай закликала не ділити українців на україномовних та російськомовних. На думку знаменитості, патріотизм вимірюється не словами тією чи іншою мовою.

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