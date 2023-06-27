Вона чесно відповіла своїм шанувальникам.

Раміна Есхакзай - популярна українська блогерка і журналістка, тому до її персони прикуто багато уваги. У тому числі шанувальників цікавить і її особисте життя.

Відомо, що нещодавно Раміна розлучилася з адвокатом Євгеном Проніним, з яким навіть планувала весілля. Після цього вона не говорила про особисте життя.

Лише в одному з інтерв'ю зізналася, що у неї немає часу ходити на побачення через велику завантаженість на роботі. Однак, якщо надасться така можливість, вона була б не проти.

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Зараз же в інста-сторіз дівчина чітко відповіла, що досі не знайшла своє кохання:

"Зараз у мене немає ніяких романтичних стосунків з жодним чоловіком на цій планеті".

Нагадаємо, про розставання Есхакзай і Проніна стало відомо в квітні 2023 року.

До стосунків з адвокатом Раміна зустрічалася з сином хореографа Дмитра Коляденка - Філіпом. Також ЗМІ гули про її роман зі співаком Віталієм Козловським, який зараз служить у ВСУ. Однак, як з'ясувалося пізніше, це був всього лише піар-хід. Насправді між ними не було романтичних стосунків.

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