Співачка разом зі своїм братом подарувала батькам нове авто.

Українська співачка, яка вже кілька років живе в Росії, Регіна Тодоренко показала в Instagram, як подарувала своїм батькам новий автомобіль.

Читайте такожІвлєєву, яка знялася голяка для Playboy, звинуватили в плагіаті

Дівчина приїхала з Росії в рідну Одесу разом зі своїм сином Майклом, якого народила від співака Влада Топалова.

Саме в Одесі Регіна скооперувавшись зі своїм братом Юрієм влаштувала батькам справжній сюрприз. На кадрах видно, як вони везуть батьків в машині з зав'язаними очима. І вже на місці вони знімають пов'язки і бачать сюрприз.

"До сліз", "Як зворушливо", "Так виглядає щастя", "Всім батькам таких дітей", - написали шанувальники.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич