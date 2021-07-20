Російський репер - "кримнашист" Баста (Василь Вакуленко) знову зібрався до України. Цього разу його концерт повинен пройти в Одесі.
Читайте такожРосійському реперу Басті скасували заборону на в'їзд в УкраїнуДата виступу - 8 серпня. Про це в Instagram повідомляє Ibiza Beach Club, де й пройде захід.
"Якщо Баста на сцені, викладка на 100% для тих, хто цінує", – анонсований концерт Басти.
Баста і його позиція щодо України
З 2017 по 2020 роки Баста перебував у переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України через регулярні гастролі в окупованому Криму.
У 2021 році СБУ і прикордонна служба заборону не продовжили.
25-26 червня в Stereo Plaza в Києві проходили сольні концерти російського репера Василя Вакуленка. Також він їздив виступати в Одесу.
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