У Києві концерт Басти відбувся в червні, тепер артист зібирався в Одесу.

Російський репер - "кримнашист" Баста (Василь Вакуленко) знову зібрався до України. Цього разу його концерт повинен пройти в Одесі.

Читайте такожРосійському реперу Басті скасували заборону на в'їзд в УкраїнуДата виступу - 8 серпня. Про це в Instagram повідомляє Ibiza Beach Club, де й пройде захід.

"Якщо Баста на сцені, викладка на 100% для тих, хто цінує", – анонсований концерт Басти.

Баста і його позиція щодо України

З 2017 по 2020 роки Баста перебував у переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України через регулярні гастролі в окупованому Криму.

У 2021 році СБУ і прикордонна служба заборону не продовжили.

25-26 червня в Stereo Plaza в Києві проходили сольні концерти російського репера Василя Вакуленка. Також він їздив виступати в Одесу.

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Автор: Ольга Робейко