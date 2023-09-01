Співачка раптово вирішила взяти паузу.

Реперка Alyona Alyona ошелешила фанів. Артистка повідомила, що йде зі сцени, вона вирішила взяти паузу на декілька місяців. За словами співачки, концерти за кордоном сильно вдарили по її здоров'ю.

"Хочу взяти паузу. Не буду розкривати всі подробиці, лише скажу, що постійний перетин кордону витягнув із мене всі сили - як моральні, так і фізичні, а ще добряче вдарив по здоров'ю. Планую в листопаді витратити місяць на відновлення сил організму. У грудні хочу присвятити місяць творчості. Що буде в січні — ще не вирішила, але знаю точно, що на ці три місяці я не зникну з публічного поля. Я буду виходити в сторіз, розповідати, як я, що зі мною відбувається і взагалі, що говорять мої аналізи і т.д.. Але я не буду давати концерти (можливо, тільки якісь винятки)", - написала Alyona Alyona в Instagram.

За словами реперки, за час повномасштабної війни, яку 24 лютого 2022 року проти України розв'язала РФ, вона приділяла дуже мало часу своєму здоров'ю. Тому усі стреси "почали вилазити боком". Нині ж Alyona Alyona хоче відновитися та подбати про свій організм.

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У коментарях фани пишуть, що ця новина їх дуже засмутила. Втім, вони бажають реперці гарного відпочинку та міцного здоров'я. Також коментатори зазначили:

"Бережіть себе, ви така яскрава та сильна! Нехай сили та здоров'я відновляться, щоб ми й надалі спостерігали за тим сяйвом та енергією, якою ви з нами ділитесь!"

"Бережіть себе. Ви робите дуже добрі справи. Знаю і вірю, що люди за це вам дуже вдячні. Знаю також, що робите це не заради вдячності"

"Люблю вас, але треба трохи і відпочивати! Бережіть себе для України".

Що відомо про реперку Alyona Alyona

Співачці Альоні Савраненко (справжнє ім'я артистки) 32 роки, вона народилася у Кіровоградській області. Вона працювала у дитсадках, а у 2018 році почала кар'єру у музиці з піснею "Рибки".

Після цього Alyona Alyona випустила декілька альбомів та написала текст до пісні "Вільна", яку виконали Тіна Кароль та Юлія Саніна. На початку повномасштабної війни реперка засудила путінську агресію та почала давати благодійні концерти.

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