Вони закликали не обговорювати останні дні артистки зі ЗМІ.

Дочка покійної української співачки Ніни Матвієнко - Антоніна - звернулася до всіх ЗМІ з проханням. Вона закликала не публікувати інформацію про останні дні життя своєї мами.

За її словами, мама хотіла, щоб її запам'ятали такою, якою вона була все життя - доброю, світлою, щирою, вдячною.

"Будь ласка, якщо ви будете брати коментарі у публічних людей під час церемонії і в інший час (через день, місяць, рік...) – прохання не питати і не публікувати особисті деталі останніх днів Ніни Матвієнко. Вона не хотіла, щоб про це всі знали. Поважайте, будь ласка, бажання Ніни Матвієнко", - закликали рідні артистки.

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Смерть Ніни Матвієнко - що відомо

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. Причина смерті не розголошується, проте колеги артистки розповіли, що у неї були проблеми зі здоров'ям. Вона навіть лежала в лікарні, але майже нікого до себе не підпускала, бо не хотіла, щоб її бачили слабкою.

11 жовтня Ніну Митрофанівну провели в останню дорогу. Біля філармонії, де проходило прощання, утворилася черга. Кияни прийшли віддати шану артистці з квітами. Також там були присутні знаменитості - Павло Зібров, Діма Монатік з дружиною, Фагот, Діма Дікусар та інші.

Поховали Матвієнко на Звіринецькому кладовищі.

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