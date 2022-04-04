Окупанти обстріляли село, в якому жив Сергій Писаренко.

Російський актор Сергій Писаренко показав фотографії свого будинку після обстрілу окупантами. Благо, в той момент в будинку нікого не було. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він разом з родиною виїхав до Таллінн.

"Через кілька днів після початку війни вивіз свою сім'ю з-під Києва в Таллінн. І весь час думав: а може даремно? Наше селище в стороні. Може пронесе. Не пронесло. Один бій змінив наше селище і наш дім", - написав Писаренко.

Зазначимо, Сергій Писаренко народився в Росії, але останні кілька років жив на два міста - Москва і Київ. У нього є будинок під Києвом, де він жив з дружиною і дочкою. З першого дня війни в Україні він зайняв проукраїнську позицію і закликав зупинити війну в Україні.

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин вперше показав повністю знищений будинок під Гостомелем.

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