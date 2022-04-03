Соліст гурту "Друга Ріка" показав наслідки авіаудару окупантами.

Нещодавно в будинок лідера групи "Друга Ріка" Валерія Харчишина під Гостомелем потрапили російські окупанти. Внаслідок це місце, де він жив раніше з сім'єю, згоріло.

Зараз же артист показав наслідки авіаудару, які воістину страхують.

"Так, це будинок, в якому жили мої діти. Старший син зараз на фронті", - написав Харчишин в Instagram і попросив у шанувальників допомоги для військових.

Зазначимо, раніше Валерій Харчишин розповів, що дуже довго будував цей будинок. На будівництво він віддавав практично всі свої гроші. У ньому ж виросли і троє його синів.

"Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники - перебудовував майже все. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, які виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли. Для моїх дітей цей будинок - їхній будинок. Їхня Україна", - говорив раніше Харчишин.

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