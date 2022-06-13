Російська рок-група "Земляни", яка 12 червня виступала перед російськими загарбниками в окупованому Херсоні, потрапила в аварію. Про це повідомив Telegram-канал "Mash".
ДТП сталося в 30 кілометрах від Феодосії. Повідомляється, що автобус, який віз музикантів, мало не зіткнувся з фурою і виїхав у кювет.
Зазначимо, "Земляни" були запрошені в окупований Херсон на честь Дня Росії, концерт до якого загарбники влаштували 12 червня.
Нагадаємо, Коля Серга з нагоди дня Росії написав вірш, в якому підкреслив, що РФ - це справжнє дно.
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