Після танців перед російськими загарбниками музиканти рок-групи "Земляни" потрапили в аварію.

Російська рок-група "Земляни", яка 12 червня виступала перед російськими загарбниками в окупованому Херсоні, потрапила в аварію. Про це повідомив Telegram-канал "Mash".

ДТП сталося в 30 кілометрах від Феодосії. Повідомляється, що автобус, який віз музикантів, мало не зіткнувся з фурою і виїхав у кювет.

Зазначимо, "Земляни" були запрошені в окупований Херсон на честь Дня Росії, концерт до якого загарбники влаштували 12 червня.

Нагадаємо, Коля Серга з нагоди дня Росії написав вірш, в якому підкреслив, що РФ - це справжнє дно.

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