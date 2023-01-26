У РФ на відомого гумориста просять завести кримінальну справу і звинувачують у дискредитації армії.

У Росії на насіння Слєпакова попросили завести кримінальну справу про дискредитацію армії РФ. Відповідне прохання до голови Слідчого комітету РФ направив Фонд захисту національної історичної спадщини.

Тепер Слідчий комітет повинен перевірити Слєпакова на предмет висловлювань, які "ганьблять честь російської армії". Причиною тому стала його "Колыбельная" про загиблого солдата.

Ось що заспівав Слєпаков під гітару:

"А твой средний брат стал, Ванюша, предателем,

Боже, его грешного спаси и прости!

Не послушал, Вань, ни отца он, ни матери

И специалистом стал каких-то айти

А теперь героем воротился обратно,

Целых девять месяцев страну защищал.

Скоро мы ему установим оградку

И красивый памятник – мэр обещал.

Бою-бай, бою-бай,

Все враги подохнут, а мы попадем в рай".

Відео з піснею Семен Слєпаков закінчив фразою: "Может и плохая мама, но зато великая страна".

Хто такий Семен Слєпаков і що він говорить про війну в Україні

Російський комедійний актор і сценарист родом з П'ятигорська. Довгі роки будував свою кар'єру на центральних телеканалах, знімався в серіалах.

Навесні 2022 року Слєпаков звернувся до президента країни-агресора Путіна, а також виступив проти війни в Україні.

ЗМІ пишуть, що зараз знаменитість живе в Ізраїлі. У Росії планують визнати його "іноагентом".

Нагадаємо, російській співачці Монеточці обмалювали двері після антивоєнних висловлювань.

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