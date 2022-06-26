Про візит літератора повідомив український активіст Сергій Стерненко.

Російський письменник Дмитро Биков приїхав до Києва. Про це повідомив відомий активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі. Коментатори обурилися цьому вчинку.

На фотографії, яку опублікував Сергій в соціальній мережі, російський літератор постав у футболці з синьо-жовтим серцем.

Відзначається, що в своїх офіційних каналах він нічого не повідомляв про майбутній візит.

"Поки російські ракети летять в наші будинки, до нас в Київ приперся росіянин Дмитро Биков. Він нам розповість, як треба жити. Нагадаю, Биков говорив, що доля Одеси поза російським контекстом буде плачевною, що окупація України СРСР була найкращим варіантом нашого співіснування з росіянами і вимагав відкривати у нас російськомовні школи", - написав Сергій Стерненко.

Коментатори також обурилися: "Геть з України, москаль некрасівий!", "Хто пускає сюди цих пі**расів і чому?", "Досить москалю надіти футболку з синьо-жовтим прапором, і всюди зелене світло. Як же ми себе не поважаємо".

Зазначимо, зараз Дмитро Биков вже майже рік живе в США і звідти критикує політику Кремля. В інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону він заявив, що хоче приїхати в Україну, щоб сприяти її відновленню.

Нагадаємо, пропутінська співачка Валерія зганьбилася на сцені і потрапила на відео.

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