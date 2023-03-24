Раніше йому вже ампутували пальці на руках і стопи. Стан спортсмена не покращується.

Російський фігурист Роман Костомаров пережив нову ампутацію. Цього разу через гангрену йому довелося повністю видалити пальці лівої руки. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Відзначимо, що деталі нинішнього стану Костомарова не розкриваються. Згідно з останніми даними, він знаходиться в реанімації. Поруч з ним чергують близькі, лікарі не беруться робити прогнози.

Нещодавно фігурист переніс ампутації обох стоп, гомілок і кисті правої руки. Легені Костомарова не працюють в повному обсязі, тому йому забезпечують штучну вентиляцію.

Відео дня

Гангрена і запалення легенів у Романа Костомарова з'явилися після того, як він на початку року скупався в ополонці. Тоді його забрали в лікарню з підозрою на пневмонію.

Реакція соцмереж

"Розкромсали його вже... Дайте людині спокійно піти"

"Так, ковід став причиною багатьох людських трагедій..."

"Просто жах"

"Не в ту клініку його привезли"

"Який це жах"

Роман Костомаров: хто це

46-річний російський фігурист, екс-партнер Тетяни Навки по шоу"Танці на льоду". Костомаров-олімпійський чемпіон 2006 року, заслужений майстер спорту Росії. Поряд з його професійними досягненнями хотілося б сказати про особистісні, але їх немає - Роман відкрито підтримав криваву політику Путіна і війну проти мирного українського населення.

Свою симпатію до кремлівського диктатора Костомаров регулярно висловлював на публічних виступах і в соціальних мережах.

Вас також можуть зацікавити новини: