Його подруга, блогер-мільйонник Аліна Шаманська заявила, що навіть за кордоном Влад допомагає Україні.

Українська блогерка Аліна Шаманська з чоловіком і сином живе в США. У новому інтерв'ю для ПРОFILE вона розповіла, як одного разу зустрілася за кордоном з хореографом Владом Ямою, який виїхав з рідної країни на початку російського повномасштабного вторгнення.

Аліна заявила, що їй складно оцінювати вчинок Ями, бо вони дружать. Однак вона зазначила, що він переживає за Україну і всіляко допомагає:

"У США я виступала на благодійному концерті з Владом Ямою. Ми зустрілися в Чикаго. Він дуже сумний. Йому болить. Оскільки я добре до нього ставлюся, мені реально дуже складно оцінювати. Розумію Влада Яму, розумію його дружину".

Також Шаманська прокоментувала і хейт на адресу свого чоловіка Руслана Ханумака, який виїхав за кордон ще до 24 лютого і поки не планує повертатися в Україну.

"Є чоловіки, яким варто було виїхати, тому що вони роблять там (за кордоном, - УНІАН) набагато більше. Чоловіки, які поїхали і нічого не роблять, а живуть своє звичайне життя, я вважаю, це ганебно, це жахливо, я таких не поважаю. До чоловіків, які виїхали з різних причин – особистих, просто злякався, він - батько трьох дітей або не може піти на фронт, але роблять там дуже багато, я ставлюся нормально", – додала блогерка.

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська розповіла, що співачка ANNA ASTI родом з Черкас у перші дні повномасштабного вторгнення перебувала в Україні. Але вже незабаром вона повернулася в Росію, де будує кар'єру останні роки.

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