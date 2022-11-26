Дівчина зізналася, що у неї є непоганий заробіток в Instagram.

Українська блогерка Аліна Шаманська з початку російського повномасштабного вторгнення переїхала до США. Вона розповіла, що навіть там у неї є заробіток, адже досі є попит на рекламу в Instagram.

В ефірі телеканалу "Дім" дівчина зізналася, що знизила вартість реклами, адже український бізнес зараз переживає не найлегші часи, проте гроші у неї все ж є і непогані.

"Я зараз заробляю і відкладаю. Раніше не відкладала - жила на повну, подорожувала, купувала все, що хотіла - брендові сумки, взуття. Зараз заробляю менше, але вже відкладаю. В Україні до війни я витрачала 5-6 тисяч доларів на місяць. Зараз менше. 100 тисяч гривень ліміт на місяць за кордоном я використовую зараз. Я ніколи не рахувала гроші. Не знаю, скільки на моїх рахунках", - зазначила Аліна.

Відео дня

Варто відзначити, що зараз Шаманська живе на дві країни - США і Україну. Її чоловік, зірка "Кварталу 95" Руслан Ханумак разом з сином перебуває в США, а блогерка періодично приїжджає на батьківщину.

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська розповіла, що співачка ANNA ASTI родом з Черкас у перші дні повномасштабного вторгнення перебувала в Україні. Але вже незабаром вона повернулася в Росію, де будує кар'єру останні роки.

Вас також можуть зацікавити новини: