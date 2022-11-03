Виявляється, війна застала ANNA ASTI в Україні.

Українська блогерка Аліна Шаманська розповіла, що співачка ANNA ASTI родом з Черкас в перші дні повномасштабного вторгнення перебувала в Україні. Але вже незабаром вона повернулася в Росію, де будує кар'єру останні роки.

Такий вчинок викликав злість у Шаманської. Вона заявила, що ANNA ASTI - це "найбільший щур". До того ж, відразу після повернення в РФ, співачка записала дует з путіністом Філіпом Кіркоровим.

Тобто вона продовжує будувати кар'єру в країні-агресорі, поки окупанти бомблять її рідну Україну. До слова, про війну вона так нічого і не сказала.

"Ця ASTI кінчена. Це просто треш. Я зараз розповім секрет. Вона перші дні війни провела (в Україні, - УНІАН) під бомбами зі своїм чоловіком-росіянином і зі своєю сім'єю. Вони сиділи в підвалі. Це достовірна інформація. І ти, с*ка, сиділа під бомбами під час війни і приїжджаєш в Росію і випускаєш кліп з Кіркоровим. Мені здається, це найбільший щур", - сказала Шаманська в програмі "Слава+".

Anna Asti - чим вона відома

Понад 10 років тому Анна Дзюба стала учасницею дуету Artik&Asti. Разом з Артемом Умріхіним вони перебралися в Росію, щоб побудувати кар'єру. Ось уже багато років вони там живуть і працюють. Минулого року стало відомо про розпад групи.

Анна почала сольну кар'єру і вже випустила перший альбом, до якого увійшли такі пісні як "Феникс", "Затмила", "Сорри" та інші. Через мовчання про війну вона потрапила до "чорного списку" артистів, які підтримують геноцид українського народу.

Нагадаємо, українка Anna Asti записала любовний дует з путіністом Кіркоровим.

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