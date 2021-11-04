Актора викреслять з "чорного списку" найближчим часом.

3 листопада Міністерство культури та інформаційної політики оновило список російських акторів, що створюють загрозу національній безпеці України. Серед них виявився і український актор Валентин Томусяк, якого внесли до переліку нібито за зйомки в російському фільмі "Сонцепік".

Так, Томусяк відреагував на таку постанову Мінкульту і заявив, що не був ні в Росії, ні в Криму. Тому він не розуміє, чому опинився в "чорному списку".

"Мені дивно, що я зараз повинен писати цей пост, і начебто виправдовуватися, тому що не маю ніякого відношення до цього продукту. Більш того, я не був в Росії, або на анексованих територіях або в Криму з початку війни", сказав раніше Томусяк.

Читайте також"Я виходжу заміж": Тіна Кароль зробила відверте зізнанняУ зв'язку з цим СБУ перевірила інформацію і вибачилася перед актором. Найближчим часом його викреслять з "чорного списку".

"Оскільки прізвище В.Томусяка було серед учасників знімальної групи, його було включено до відповідного переліку. Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що даний громадянин не брав участі в зйомках. СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку", - заявила СБУ в коментарі телеграм-каналу "КП в Україні".

Нагадаємо, 3 листопада 2021 року десятки російських акторів "загриміли" до "чорного списку" українського Мінкульту.

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Автор: Діана Могилєвич