Актор обожнює займатися скелелазінням.

Голлівудський актор і музикант Джаред Лето відправився у відпустку на південь Франції. Там він купається в Середземному морі і підкорює скелі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Цікаво, що таким екстремальним видом спорту він займається без будь-якої страховки. Один невірний крок, і йому може загрожувати смертельна небезпека. Але, здається, зірку "Загону самогубців" це зовсім не хвилює, адже він дуже любить адреналін.

На щастя, Лето має гарну фізичну форму і навички, тому цього разу обійшлося без пригод. Хоча у 2020 році він ледь не загинув при сходженні на гору в штаті Невада.

Варто відзначити, що Джаред давно займається скелелазінням. Він без страху підкорює не тільки гірські вершини, а й найкрутіші скелі.

Нагадаємо, Джаред Лето підтримав Україну в розв'язаній РФ війні. Він провів прямий ефір на своїй сторінці в Instagram і поспілкувався з українцями.

Одним з його співрозмовників виявився юнак з Одеси. Коли актор дізнався про те, звідки хлопець, він навіть наспівав пісню.

"Ах, Одеса, перлина біля моря", - проспівав Джаред Лето.

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