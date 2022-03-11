Актор і співак продовжує підтримувати Україну.

Американський актор Джаред Лето знову підтримав Україну на тлі війни, яку розв'язала Росія. Співак провів прямий ефір на своїй сторінці в Instagram і поспілкувався з українцями.

Одним з його співрозмовників виявився юнак з Одеси. Коли актор дізнався про те, звідки хлопець, він навіть наспівав пісню.

"Ах, Одесса, жемчужина у моря", - проспівав Джаред Лето.

Співрозмовник був приємно здивований тим, що актор знає такі пісні. У коментарях шанувальники висловили Джареду Лето свою подяку, адже українцям важливо бачити і відчувати підтримку з інших країн.

Нагадаємо, раніше артист закликав українців бути обережними і висловив надію на воцаріння миру. Джаред Лето зазначав, що його серце "розривається" через ситуацію в Україні.

"Мої думки з вами і вашим близьким в цей хаотичний і руйнівний час. Я сподіваюся, що світ візьме гору і врешті-решт будуть знайдені ненасильницькі рішення", - написав Джаред Лето.

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