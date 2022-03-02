Актор сподівається, що мир візьме гору й вдасться знайти ненасильницькі рішення.

Американський актор Джаред Лето підтримав Україну на тлі воєнних дій з боку Росії.

На своїй сторінці в Instagram він закликав українців бути обережними й висловив сподівання, що мир візьме гору й вдасться знайти ненасильницькі рішення.

"Моїм друзям і сім'ї в Україні - моє серце розривається через те, що ситуація загострилася таким руйнівним чином. Будь ласка, будьте дуже обережні та будьте максимально в безпеці. Мої думки з вами та вашим близьким у цей хаотичний та руйнівний час. Я сподіваюся, що мир візьме гору й врешті-решт будуть знайдені ненасильницькі рішення", - написав Джаред Лето.

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