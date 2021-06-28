У своєму Інстаграмі Баста виклав фотографію у фірмовій бейсболці і футболці від Ломаченка з написом Lomus.

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили російському реперу Басті (Василь Вакуленко) подарунок, попри його гастролі в окупованому Росією Криму.

На це звернув увагу активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook.

"Малороси-боксери Ломаченко і Усик подарували бейсболку кримнашисту Басті. Максимальні манкурти. Нехай програють кожен бій", - прокоментував Стерненко.

У своєму Інстаграмі Баста виклав фотографію у фірмовій бейсболці і футболці від Ломаченка з написом Lomus. На ній він позує в боксерській стійці.

"Спасибі за подгон», - прокоментував Баста, зазначивши в тегах Василя Ломаченка і Аліксандра Усика.

У відповідь Ломаченко написав: "З повагою Василь Михайлович".

У коментарях серед шанувальників Басти знайшлися і його противники:

"Смерть окупантам», "О, Л*х сумний намалювався", "Ватник ватника, як то кажуть. Може, забереш лому з собою на Росію?».

Читайте такожМінкульт не отримував запитів внести Басту у список загроз для нацбезпеки

Баста не раз їздив в окупований Крим

З 2017 по 2020 роки Баста перебував у переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України через регулярні гастролі в окупованому Криму.

У 2021 році СБУ і прикордонна служба заборону не продовжили.

25-26 червня в Stereo Plaza в Києві проходили сольні концерти російського репера Василя Вакуленка. Також він їздив виступати в Одесу.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Денис Прядко