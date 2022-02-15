Голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький прокоментував скандал, що розгорівся довкола переможниці Національного відбору на Євробачення 2022 української співачки Аліни Паш.
Свою заяву Чернотицький опублікував на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, після отримання офіційної відповіді від ДПСУ щодо довідки Паш про відвідування Криму, буде зібрано оргкомітет Євробачення, на яке буде запрошено співачку і прийняте відповідне рішення.
"Окремо як голова правління я буду звертатись до правоохоронних органів щодо надання підробних документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - заявив глава "Суспільного".
Нагадаємо, 14 лютого Чернотицький розповів, що Києву може загрожувати дискваліфікація з конкурсу. Причина можливої дискваліфікації у скандалі, в якому можуть побачити заполітизованість.
"Якщо європейська мовна спілка знайде заполітизованість конкурсу, на жаль, може бути взагалі таке, що Україна не представлятиметься", - повідомив Чернотицький.
Скандал навколо Євробачення 2022: що відомо
Переможниця національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш потрапила у скандал через відвідування окупованого Криму в 2015 році.
Дівчину звинуватили у тому, що вона перетнула кордон із Росії до Криму. У зв'язку з цим вона надала довідку, що доводить, що вона не порушувала закону України. При цьому активіст Сергій Стерненко упевнений, що цей документ - підробка.
Раніше співачка говорила, що запит на те, щоб отримати документ від ДПСУ, подавав її помічник, він і віддавав довідку представникам "Суспільного".
Згодом Аліна розповіла, що самостійно звернулася до Прикордонної служби України, щоб відомство видало їй довідку про законне відвідування Криму. Однак у ДПСУ повідомили, що довідку співачці не видавали.