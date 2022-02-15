За його словами, "Суспільне" очікує на офіційну відповідь ДПСУ.

Голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький прокоментував скандал, що розгорівся довкола переможниці Національного відбору на Євробачення 2022 української співачки Аліни Паш.

Свою заяву Чернотицький опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, після отримання офіційної відповіді від ДПСУ щодо довідки Паш про відвідування Криму, буде зібрано оргкомітет Євробачення, на яке буде запрошено співачку і прийняте відповідне рішення.

"Окремо як голова правління я буду звертатись до правоохоронних органів щодо надання підробних документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - заявив глава "Суспільного".

Нагадаємо, 14 лютого Чернотицький розповів, що Києву може загрожувати дискваліфікація з конкурсу. Причина можливої дискваліфікації у скандалі, в якому можуть побачити заполітизованість.

"Якщо європейська мовна спілка знайде заполітизованість конкурсу, на жаль, може бути взагалі таке, що Україна не представлятиметься", - повідомив Чернотицький.

Скандал навколо Євробачення 2022: що відомо

Переможниця національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш потрапила у скандал через відвідування окупованого Криму в 2015 році.

Дівчину звинуватили у тому, що вона перетнула кордон із Росії до Криму. У зв'язку з цим вона надала довідку, що доводить, що вона не порушувала закону України. При цьому активіст Сергій Стерненко упевнений, що цей документ - підробка.

Раніше співачка говорила, що запит на те, щоб отримати документ від ДПСУ, подавав її помічник, він і віддавав довідку представникам "Суспільного".

Згодом Аліна розповіла, що самостійно звернулася до Прикордонної служби України, щоб відомство видало їй довідку про законне відвідування Криму. Однак у ДПСУ повідомили, що довідку співачці не видавали.

Вас також можуть зацікавити новини: