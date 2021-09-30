Тварини напали на співачку, коли вона гуляла в парку.

В одному з парків Барселони дикі кабани напали на відому поп-співачку Шакіру. Тварини вкрали її сумочку, втекли і викинули її в лісі.

Сама співачка розповіла, що інцидент стався в той момент, коли вона гуляла зі своїм сином Міланом в парку. Але їй таки вдалося відшукати свою сумочку з мобільним телефоном. Також зірка запевнила шанувальників, що вони з сином не постраждали.

"Подивіться, як два кабани, які напали на мене в парку, зіпсували мою сумку. Вони напали на мене, забрали мою сумку в ліс з моїм мобільним телефоном. У підсумку вони кинули її, і я виявила аксесуар в лісі", – написала співачка.

Шакіра - колумбійська співачка, автор пісень, танцівниця, музичний продюсер, хореограф і модель. Широко відома як найбільш успішна латиноамериканська артистка, що домоглася успіху до початку 2000-х на іспаномовному і на англомовному музичних ринках.

Шакіра випустила перші студійні альбоми Magia і Peligro на початку 1990-х, але не домоглася комерційного успіху; однак її популярність зросла в Латинській Америці з дебютним альбомом на головному лейблі Pies Descalzos і з четвертим альбомом Dónde Están los Ladrones.

Співачка виграла багато нагород, включаючи п'ять MTV Video Music Awards, дві Греммі, вісім "латинських Греммі", сім Billboard Music Awards, двадцять вісім Billboard Latin Music Awards і номінацію на "Золотий глобус". У неї є зірка на "Алеї слави", і вона одна з найбільш продаваних артистів усіх часів.

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Автор: Діана Могилєвич