Син актора Патрік зазначив, що, наприклад, кожен раз, йдучи, його батько заявляє «I'll be back».

Патрік Шварценеггер, син легендарного актора Арнольда Шварценеггера, розповів, як часто в повсякденному житті його батько вживає фрази свого героя з фільму «Термінатор».

Читайте такожШварценеггер завів нового вихованця і дав йому оригінальну кличку (фото)Син зірки поділився подробицями сімейного життя в шоу Келлі Кларксон. За словами Патріка, який також займається кінематографом і прийшов на шоу просувати свій новий фільм «Бунтарка», його батько не пропускає можливості вставити в розмову свої знамениті фрази.

"Так, всі запитують про це. Вони такі: "твій батько завжди говорить свої гостроти"? А я відповідаю: "весь час", — сміється молодий актор.

Патрік зазначив, що, наприклад, кожен раз, йдучи, його батько заявляє «I'll be back«, коронну фразу його персонажа, Термінатора Т-800 з франшизи "Термінатор".

Також актор зазначив, що любов Шварценеггера до цих фраз проявляється і поза межами сім'ї. Наприклад, він любить процитувати свого культового героя під час роздачі автографів.

"Іноді тато маленької дитини, наприклад, 6 років, як би штовхає дитину, щоб він пішов взяти автограф у мого батька або щось в цьому роді. Дитина, напевно, не знає, хто мій батько, підходить, і мій батько просто кричить їй один з жартів, а дитина відповідає: "Що? Я не знаю, що це таке!", - розповідає Патрік, передає popcornnews.

Патрік Шварценеггер, як і його батько, будує акторську кар'єру. Молодий артист вже взяв участь у 23 проектах, найвідоміші серед яких — серіал «Королеви крику» і комедія «Однокласники 2».

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Автор: Ірина Погоріла