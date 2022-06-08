Тепер актор теж підтримує український тренд.

Відомий американський актор і політик Арнольд Шварценеггер отримав у подарунок українську вишиванку. Такий презент йому підніс українець Влад Кабанець, який і опублікував на своїй сторінці в Facebook знімок з легендою.

"Вгадайте, хто тепер ходить у власній вишиванці", - написав Влад.

Користувачі в коментарях поцікавилися, як він познайомився зі всесвітньо відомим актором. Влад Кабанець зазначив, вони з Арнольдом Шварценеггером перетиналися на зйомках серіалу.

"Як мені пізніше написав його асистент, Арнольд її довго розглядав і йому вона "зайшла", - поділився хлопець.

Нагадаємо, раніше Шварценеггер розповів росіянам правду про війну. Актор назвав росіян, які виходять на мітинги проти війни, своїми героями.

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