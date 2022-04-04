Вакарчук зазначив, що Одеса готова до оборони.

Український артист Святослав Вакарчук, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов в армію в якості бійця територіальної оборони, приїхав на кілька днів до Львова.

3 березня він почув потужні вибухи, які буквально стрясали місто. За його словами, в цей момент дуже сильно гриміло.

"Я зараз в Одесі, в центрі міста. Позаду мене ви бачите мішки з піском, барикади. Одеса готова до оборони. А ще позаду великий чорний дим - це наслідки одного з трьох вибухів, які пролунали сьогодні вранці. Власне, від них я і прокинувся. 5:30 – 6 ранку, дуже сильно гриміло, потужні вибухи", - розповів Вакарчук у своєму відеозверненні.

При цьому пізніше артист видалив цей ролик з незрозумілих причин.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук показав рідкісне фото з дочкою.

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