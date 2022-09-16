За словами Сосєдова, Повалій на відміну від свого сина вдячна Росії.

Російський музичний критик Сергій Сосєдов невтішно висловився на адресу сина пропутінської співачки Таїсії Повалій. Він заявив, що Денис не гідний такої матері.

Про це повідомляє пропагандистське видання Prozvezd.info.

У коментарі виданню Сосєдов сказав, що підтримка Повалій війни в Україні говорить про її розум. А ось її син, який засудив геноцид українського народу, виявився недостойний такої матері.

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"Тая буде затребувана завжди: вчора, сьогодні, завтра. Те, що вона підтримала Росію, перш за все, говорить про її розум. Що вона не тільки талановита, але і розумна співачка, на відміну від всіх інших відвертих дуріщ. Тая показала, що вона людина - вдячна Росії. А син, на жаль, виявився недостойний такої матері. Так часто буває", - сказав Сосєдов.

Зазначимо, Таїсія Повалій зрадницьки мовчить про війну в Україні. Вона продовжує працювати в Росії і навіть цинічно співає там пісні українською мовою.

А ось Денис Повалій з перших днів вторгнення РФ в Україну засуджує вбивчу війну. Попри те, що він разом з дружиною і дитиною зараз перебуває в Іспанії, він продовжує підтримувати нашу країну.

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