Російський музичний критик Сергій Сосєдов невтішно висловився на адресу сина пропутінської співачки Таїсії Повалій. Він заявив, що Денис не гідний такої матері.
Про це повідомляє пропагандистське видання Prozvezd.info.
У коментарі виданню Сосєдов сказав, що підтримка Повалій війни в Україні говорить про її розум. А ось її син, який засудив геноцид українського народу, виявився недостойний такої матері.
"Тая буде затребувана завжди: вчора, сьогодні, завтра. Те, що вона підтримала Росію, перш за все, говорить про її розум. Що вона не тільки талановита, але і розумна співачка, на відміну від всіх інших відвертих дуріщ. Тая показала, що вона людина - вдячна Росії. А син, на жаль, виявився недостойний такої матері. Так часто буває", - сказав Сосєдов.
Зазначимо, Таїсія Повалій зрадницьки мовчить про війну в Україні. Вона продовжує працювати в Росії і навіть цинічно співає там пісні українською мовою.
А ось Денис Повалій з перших днів вторгнення РФ в Україну засуджує вбивчу війну. Попри те, що він разом з дружиною і дитиною зараз перебуває в Іспанії, він продовжує підтримувати нашу країну.