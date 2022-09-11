За словами Сосєдова, у Ротару є проблеми з легенями.

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який був суддею українського шоу "Х-фактор", перейшов на бік зла, і тепер він підтримує злочинний режим Кремля.

Він і раніше відрізнявся скандальними витівками, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав активніше поливати брудом українських зірок. Цього разу "під роздачу" потрапила Софія Ротару.

Сосєдов вирішив "злити" журналістам інформацію про її здоров'я. Він розповів російським пропагандистам, що у Ротару емфізема легенів, тому вона може жити тільки в "морському" місті. Наприклад, у тимчасово анексованому Криму.

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"У неї емфізема легенів, їй показаний тільки кримський клімат. У Києві їй жити дуже важко, а в Москві - і поготів. Вона тут задихалася завжди. Так що в Криму завжди жила, була там "і цар, і Бог", – сказав путініст Сосєдов.

Також він додав, що Ротару завжди була аполітичною. І навіть якщо запитати у неї "Чий Крим?", вона відповість: "Як чий? Крим мій".

Нагадаємо, в серпні Софія Ротару вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розповіла, де вона зараз перебуває, а також закликала допомогти гуманітарній ініціативі, яку вона підтримує з початку війни.

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