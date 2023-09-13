Повідомляється, що співачка фінансово допомагала хлопчикові.

Журналісти розповіли, що у покійного продюсера Євгена Огіра були стосунки до шлюбу зі співачкою Тіною Кароль, в яких народилася дитина. Після смерті чоловіка його колишня сім'я почала зазіхати на спадщину.

Як повідомляється на сторінці "Радіо. Люкс " в TikTok, мама першого сина Огіра могла б претендувати на заміський будинок в Зазим'ї, який Євген подарував Тіні в листопаді 2008 року, і на спортивні машини марки Subaru.

Також жінка могла претендувати на музичний матеріал Тіни. Тобто, на її пісні, адже і Огір, і Кароль були власниками однієї юридичної особи в різних частках.

"З часом щодо будинку Тіна спростувала інформацію. Вона пояснила, що він належить тільки їй. А з приводу всього іншого, то вона заплатила відступні. І навіть була не проти, щоб її Веніамін спілкувався з братом. Кажуть, що Тіна фінансово дуже допомагала або допомагає зараз першому синові Євгена", - йдеться в сюжеті.

Стосунки Кароль і Огіра

У 2008 році Тіна Кароль вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра. У цьому ж році у них народився син Веніамін. Однак щасливе сімейне життя закінчилося в 2013-му, коли Огір помер від раку шлунка.

Кароль робила все можливе, щоб врятувати чоловіка, проте хвороба забрала його життя. З тих пір співачка більше не виходила заміж.

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