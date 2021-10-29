Фанати прийшли в захват від стрункості артистки.

Українська ведуча Маша Єфросиніна поділилася "теплим" фото з Мальдівських островів. Артистка позувала на тлі океану і захопила фанатів струнким тілом.

На своїй сторінці в Instagram Єфросиніна похвалилася стрункою фігурою і відпочинком на Мальдівах, а також пожартувала про свою "плямисту" засмагу.

На фото ведуча позує в лимонному ретро-купальнику із завищеною талією і стильному капелюшку. Єфросиніна вже може похвалитися оксамитовою засмагою, проте сама вона чомусь жартує, що зараз її тіло "плямисте".

Купальник вдало підкреслив форми зірки. У коментарях відзначили, що такий ретро-стиль відмінно гармонує з образом Єфросиніної. Знайшлися і ті, кому не сильно сподобалися завищені плавки, проте кількість хейтерів помітно програє на тлі захоплених коментаторів.

"Одна з найкрасивіших і розумних жінок в Україні, а, як відомо, Українки - одні з найкрасивіших у світі", "Марія, така сонячна і чудова", "який купальник!!! Яка Маша в ньому!", "дуже соковито", - користувачі засипали Єфросиніну компліментами.

Сама ведуча не приховує, що раніше її фігура була далека від ідеалу, проте вона зуміла взяти себе в руки і поборотися за стрункість. Єфросиніна займається спортом і дотримується правильного харчування, продовжуючи стежити за формою навіть зараз.

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Автор: Поліна Кузенко