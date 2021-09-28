Ведуча відмовилася коментувати інтерв'ю Ігоря Пустовіта Cлаві Дьоміну.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше прокоментувала скандальне інтерв'ю блогерки Саші Бо.

Зірка в інтерв'ю "КП в Україні" знаменитість заявила, що після перегляду інтерв'ю кожен повинен зробити свої висновки.

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Крім того, Маша відмовилася коментувати інтерв'ю Ігоря Пустовіта, чоловіка Саші Бо, славі Дьоміну.

"... Скажу так: я ні про що не шкодую, не збрехала ні в єдиному слові, у мене є позиція, і я досі вважаю, що Саша сильна і відважна, що змогла заговорити",-розповіла вона.

Саша Бо vs Ігор Пустовіт: скандал довкола сім'ї блогерів

Як повідомляв УНІАН, першою про проблеми в сімейних стосунках розповіла Олександра. Вона дала інтерв'ю Маші Єфросиніній (до речі, двічі: одне - ідеально "вилизане", до заяви про розлучення; друге - після) і розбурхала своїми звинуваченнями на адресу чоловіка всю блогерську тусовку. За словами дівчини, Ігор бажав їй "померти від раку шлунка", говорив, що "вона без нього ніхто", що у неї "відро" (йдеться про інтимний отвір), називав її "свинею невдячною". Але це ще не все: як розповіла Саша Бо зі сльозами на очах, батько двох їхніх дітей просив її зробити аборт, коли вона захворіла на туберкульоз.

Потім Ігор Пустовіт дав інтерв'ю Славі Дьоміну й озвучив свою версію того, що відбувається. Блогер каже, що не бажав дружині померти від раку, а лише просив її лікуватися від булімії, щоб не померти від онкології шлунка. А "відром" називав свою благовірну нібито у відповідь на її закиди про маленький член. Та й прохання про аборт, як стверджує Ігор, не було.

Автор: Ольга Робейко