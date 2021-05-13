У Катерини Павленко немає коронавірусу.

Солістка групи GO_A, яка повинна представляти Україну на Євробаченні, Катерина Павленко зробила тест на коронавірус одразу після того, як їй стало погано перед другою репетицією в Роттердамі.

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В інста-сторіз вона опублікувала відео, на якому стрибає по ліжку в готелі під пісню SHUM, а також кричить "Yes, I am Free". Можна зробити висновок, що тест виявився негативним, і Павленко не заразилася коронавірусом.

Нагадаємо, 12 травня солістка групи не була присутня на репетиції перед конкурсом "Євробачення" через погане самопочуття. Але вже 18 травня відбудеться перший півфінал, в якому група представить Україну.

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Автор: Діана Могилєвич