Російський режисер дивом уникнув інфаркту.

Скандальний російський режисер Микита Міхалков все ближче до смерті. Його стан знову погіршився. На тлі пневмонії він ледь не переніс інфаркт.

"У режисера зросла площа ураження легень і загострилися хронічні проблеми з серцем. За нашою інформацією, після КТ легенів у Микити Сергійовича виявили зростання уражених ділянок. У порівнянні з попередніми результатами - стан погіршився. Незважаючи на негативні тести на грип та ковід, а також комплексну терапію, лікарі поставили діагноз — ідіопатична пневмонія", - повідомляє російський Telegram-канал MASH.

Також наголошується, що у Міхалкова лікарі діагностували миготливу аритмію. У режисера міг розвинутися інфаркт, його дивом вдалося уникнути. Зараз за життя путініста борються російські лікарі. Фанати путініста вже вважають, що той "однією ногою в могилі" і навіть почали журитися через його смерть, яка вже близько.

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Стан Міхалкова

5 січня відомий російський режисер Микита Міхалков потрапив до лікарні з коронавірусом. Його госпіталізували у важкому стані. 7 січня стан путініста ще сильніше погіршився, через що його перевели в реанімацію.

Через день стало відомо, що Міхалкову не легше. Лікар-пульмонолог розповів, що у режисера може бути бактеріальне ураження. Воно може привести до менінгіту і гаймориту.

Микита Міхалков: що путініст говорив про війну в Україні

Режисер вже давно перетворився на пішака Путіна. Він підтримує агресію кривавого диктатора і вважає, що той почав повномасштабну війну проти України для так званого "захисту РФ". У грудні 2022 року Міхалков потрапив під санкції за свої пропагандистські висловлювання. Сам же путініст переконаний, що займався "благими справами", розповідаючи протягом довгих років про те, що в Україні нібито процвітає н*цизм.

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