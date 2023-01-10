Скандальний російський режисер Микита Міхалков все ближче до смерті. Його стан знову погіршився. На тлі пневмонії він ледь не переніс інфаркт.
"У режисера зросла площа ураження легень і загострилися хронічні проблеми з серцем. За нашою інформацією, після КТ легенів у Микити Сергійовича виявили зростання уражених ділянок. У порівнянні з попередніми результатами - стан погіршився. Незважаючи на негативні тести на грип та ковід, а також комплексну терапію, лікарі поставили діагноз — ідіопатична пневмонія", - повідомляє російський Telegram-канал MASH.
Також наголошується, що у Міхалкова лікарі діагностували миготливу аритмію. У режисера міг розвинутися інфаркт, його дивом вдалося уникнути. Зараз за життя путініста борються російські лікарі. Фанати путініста вже вважають, що той "однією ногою в могилі" і навіть почали журитися через його смерть, яка вже близько.
Стан Міхалкова
5 січня відомий російський режисер Микита Міхалков потрапив до лікарні з коронавірусом. Його госпіталізували у важкому стані. 7 січня стан путініста ще сильніше погіршився, через що його перевели в реанімацію.
Через день стало відомо, що Міхалкову не легше. Лікар-пульмонолог розповів, що у режисера може бути бактеріальне ураження. Воно може привести до менінгіту і гаймориту.
Микита Міхалков: що путініст говорив про війну в Україні
Режисер вже давно перетворився на пішака Путіна. Він підтримує агресію кривавого диктатора і вважає, що той почав повномасштабну війну проти України для так званого "захисту РФ". У грудні 2022 року Міхалков потрапив під санкції за свої пропагандистські висловлювання. Сам же путініст переконаний, що займався "благими справами", розповідаючи протягом довгих років про те, що в Україні нібито процвітає н*цизм.